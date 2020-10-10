Bilim insanlarına dayandırıp "embesil sürüsü" dedi, sosyal medyada gündem oldu!

10 Ekim 2020 Cumartesi, 12:34

İstanbul’un yeniden salgının merkezi hâline gelmesi ve her 5 vakadan birinin İstanbul’da olması üzerine Halk TV mikrofonlarını sokaktaki vatandaşa uzattı.

Bir vatandaşın söyledikleri ise dikkat çekti. Halkın maskesini takmadığını ve tedbirlere uymadığını ifade eden vatandaş, “Bilim adamları ve sosyologların söylediğine göre İstanbul’da insan kalitesi yüzde 40 düşmüş. Bu ne demek? Her 100 kişiden 40’ı embesil sürüsü demek” diye konuştu.