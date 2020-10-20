Bursa’da şafak operasyonu, mahalle ablukaya alındı
Bursa'da 600 polisle şafak saati dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Drone destekli yapılan operasyonda şehir adeta abluka altına alınırken, kapıların koçbaşlarıyla kırıldı. Operasyona Özel Harekat, Narkotim, Çevik Kuvvet, Yunus, Asayiş ekiplerinden oluşan 600 polis görev alırken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik soruşturma yürüttü. Ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.
Şüpheliler uykuda yakalandı kapılar koçbaşlarıyla kırıldı. Özel Harekat polislerinin yanı sıra, 600 polisin katıldığı operasyonda, ekipler tek tek şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerin bulunduğu mahallelere yöneldi. Bursa'nın farklı mahallelerinde baskın yapan ekipler evlerin kapılarını koç başlarıyla kırarak içeriye girdi. Uyuşturucu satıcıları baskına uykuda yakalanırken, evlere giren polisler şüphelileri tek tek gözaltına aldı. Drone destekli yapılan operasyonda şehir adeta abluka altına alındı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda çok miktarlarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken adreslerdeki aramalara devam edildiği öğrenildi.
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