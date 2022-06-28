Bursa'da yaralı bulunan yavru ceylana tedavi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kiraz toplayanların bulduğu yaralı yavru ceylan, tedaviye alındığı İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nin göz bebeği oldu. Yavru ceylan, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Geçen pazar günü kırsal Yukarıballık Mahallesi'nde bahçede kiraz toplayan vatandaşlar, ağaçların arasında yürümekte zorlanan yaralı yavru ceylanı gördü. Yavru ceylana su veren vatandaşlar durumu İnegöl Belediyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerince alınan ceylan, tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü. Yapılan ilk tetkiklerde ceylanın arka sağ bacağında kırık ve enfeksiyon olduğu tespit edildi. Bacağı alçıya sarılan yavru ceylan tedavisinin tamamlanmasıyla yeniden doğaya salınacak.
Merkezdeki görevlilerin göz bebeği yavru ceylanın sağlığıyla ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Mesut Karıman, İlk müdahalemizi yaptık. Sağ arka bacağında kırık ve apse olduğunu belirledik. İlk tedavinin ardından Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. Tedavinin ardından alındığı doğaya salınacak dedi.
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