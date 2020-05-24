Bursalı ailenin ilginç bayramlaşma yöntemi gülümsetti

24 Mayıs 2020 Pazar, 12:55

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar ilginç yöntemlere başvurmaya devam ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir ailenin sosyal medyadan görerek uyguladığı bayramlaşma yöntemi de görenleri gülümsetti.

Sarıağıl Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz ailesi, bayram sabahı bir araya geldi. Sosyal mesafe kurallarına uyan aile bireylerinden gençler, büyüklerinin ellerini öpmek yerine sopalara şişirdikten sonra bağladığı eldivenleri öptü.

Aile bireyleri salgın sebebiyle böyle bir bayramlaşma tertip etmeyi düşündüklerini belirterek, "Gayet güzel olduğunu düşünüyoruz. Bu bayram biraz hüzünlü geçti. Ama herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.