Büyükçekmece'de Mısırlı iş insanının lüks villasında yangın: 2 yaralı

31 Mart 2021 Çarşamba, 11:24

Yangın, saat 17.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içindeki 3 katlı lüks villada çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangında villanın sahibi Mısırlı Ahmet Omar ile yanındaki Irina Rodenkov mahsur kaldı.

Alevlerin yükselmesiyle paniğe kapılan Omar ve Rodenkov, balkondan atlayarak yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Hafif yaralanan Omar ile Rodenkov sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.