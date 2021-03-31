Büyükçekmece'de Mısırlı iş insanının lüks villasında yangın: 2 yaralı
Büyükçekmece'de bir sitede bulunan Mısırlı iş insanına ait 3 katlı lüks villanın 3'üncü katında yangın çıktı. Yangında mahsur kalınca balkondan yere atlayan Mısırlı iş insanı ile yanındaki kadın yaralandı. Yangın söndürülürken, yaralılar hastaneye götürüldü.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içindeki 3 katlı lüks villada çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangında villanın sahibi Mısırlı Ahmet Omar ile yanındaki Irina Rodenkov mahsur kaldı.
Alevlerin yükselmesiyle paniğe kapılan Omar ve Rodenkov, balkondan atlayarak yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Hafif yaralanan Omar ile Rodenkov sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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