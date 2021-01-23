Canlı yayında Berat Albayrak için çarpıcı iddia

23 Ocak 2021 Cumartesi, 09:19

Ekonomist İbrahim Kahveci, TV 5'te yayınlanan ve moderatörlüğünü Hasan Basri Akdemir'in yaptığı Ekonomi ve Ötesi programında ekonomiyi değerlendirdi.

"Berat Albayrak'ın tekrar aynı koltuğa gelmesini ben zannetmiyorum" diyen Kahveci, Hasan Basri Akdemir'in "Başka bir koltuk mu var" sorusuna "Tabii, başka bir koltuk üzerine" dedi.

"Berat Bey eski koltuğuyla dönebilir... Enerji Bakanlığı çok daha makul gözüküyor" diyen Kahveci, Berat Albayrak'ın başka bir görevle geri dönebileceğini şu sözlerle değerlendirdi:

"Önce Berat Albayrak'ın döneminin bir fikri olarak aklanması ve temizlenmesi gerekiyor. Şu anda ona çalışılıyor. Yani aslında 'Berat Albayrak doğru yapmıştı, iyi yapmıştı, orada bir sorun yoktu...' Merkez Bankası dünkü açıklamasında bütün sorunları Berat Albayrak'ın dönemine yıkıyor zaten. Kredi genişlemesi, cari açık falan... Neyse. Şimdi kamuoyu oluşturuyorlar. 'Aslında Berat Albayrak o kadar kötü değildi, hatta kötü değildi, hatta Berat Albayrak iyi yapmıştı kredi genişlemesi yaptı pandemide... İşte insanların ekonomik durumunu fazla zorlaştırmadı, tüketimi arttırdı falan...' Bu zemini yaptıktan sonra Berat Bey muhtemelen başka bir koltukla geri dönebilir. Mesela eski koltuğuyla dönebilir. Enerji veya başkan yardımcılığında bir şey olabilir. Bilmiyorum ama bana en yakın gelen eski koltuğu Enerji, çünkü gaz bulundu. Gazın bulunmasıyla ilgili PR'ı Sayın Cumhurbaşkanı dahi oradaki bütün konuşmalarında gaz bulunmasındaki milli kahraman Berat Albayrak'tı. Ona yatırım yapıldı. Bence Berat Albayrak'ın tekrar aileyle ile beraber gelmesinde Enerji Bakanlığı çok daha makul gözüküyor. Biliyorsunuz, zaten İsrail'le de enerji işlerimiz var. Hatırlayın; İsrail Enerji Bakanı'nın İstanbul'da Berat Albayrak'la oturması... Kuzey Irak ile İsrail ile bizim gayet güzel enerji işlerimiz var. Dış ticaret verilerine bakın orada görüyoruz."