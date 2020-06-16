CHP grubuna damga vuran anlar! Kılıçdaroğlu gözyaşlarını tutamadı

16 Haziran 2020 Salı, 14:39

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Kılıçdaroğlu'nu kürsüye çağırırken yaptığı konuşma ve CHP'li milletvekillerinin ayakta alkışlaması Kılıçdaroğlu'nu duygulandırdı. Kılıçdaroğlu kürsüde gözyaşlarını tutamadı.

Kılıçdaroğlu "Ne için yürüdük. Bu cennet gibi vatanda kardeş olalım diye yürüdük. Bu cennet gibi vatanda bir çocuk bile yatağa aç girmesin diye yürüdük. Özgürce yazı yazan gazeteciler için yürüdük. Biz bu yürüyüşü hiçbir kişisel beklenti içinde olmaksızın 83 milyonun adalet talebi için yürüdük. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.