CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Milli Eğitim Bakanlğı'na çağrı: Anlaşılır gibi değil!

06 Mart 2021 Cumartesi, 16:20





Başarır, Mersin'de Roman Derneği’ndeki atölyesindeki emekçi kadınları ve Roman Kadınları ve Eşitlik Derneği Başkanı Birsen Çokgezer’i ziyaret etti. Roman yurttaşların eğitim ve işsizlik gibi birçok konuda sıkıntı yaşadığını belirten Başarır, "Roman vatandaşlarımız adeta kaderlerine terk edilmiş durumda" dedi.

"1200 MÜZİSYENİN TAMAMI İŞSİZ, ROMAN ÇOCUKLARIMIZIN YÜZDE 63'Ü EĞİTİM ALMIYOR"

İktidarın Mersin’deki Roman vatandaşlarla hiçbir şekilde ilgilenmediğini belirten CHP’li Başarır, şunları söyledi:

“Mersin’de Roman vatandaşlarımızdan yaklaşık 1200 müzisyen var ve şu an tamamı bir yıldır işsiz. Geçtiğimiz yıl mart ayında çektikleri kredileri ödeyemiyorlar. Hemen hemen hiçbirinin evinde çocuklarının uzaktan eğitim alması için internet, tablet ya da bilgisayarı yok. İlkokul 3'üncü sınıfa gittikleri halde okuma-yazma bilmeyen çocuklarımız var. Mersin ilimizde Roman çocuklarımızın yüzde 63’ü eğitim almıyor ve yüzde 37’si de ilkokul 3'üncü sınıftan terk. İktidar uzaya gitmekten bahsediyor. Yaşadığımız bu yüzyılda hâlâ bu sorunların var olması anlaşılır gibi değil."

"ROMAN VATANDAŞLARIMIZ KADERLERİNE TERK EDİLMİŞ DURUMDA"

Pandemi koşullarının ülkedeki tüm vatandaşları etkilediğini, ancak dar gelirli ve Roman vatandaşları hem iş konusunda hem eğitim konusunda daha da çok olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan CHP’li Başarır, “Roman vatandaşlarımız adeta kaderlerine terk edilmiş durumda. İktidar sanal gündem oluşturmakla uğraşacağına buradaki işsizliğe bir an önce çözüm bulmalı. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı Roman çocuklarımızın eğitim sorununu gidermeli” diye konuştu.