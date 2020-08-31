Dünyaca ünlü sahilde 30 Ağustos coşkusu

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 09:40

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Antalya'da da farklı etkinliklerle kutlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu yıl ilk defa 30 Ağustos Zafer Bayramı için bir sinevizyon gösterisi hazırladı. Antalya Limanı’ndan denize açılan tekneler Konyaaltı Sahili’ne geldiğinde burada bir süre demirledi. Lazer ışıklı gösteri yapan tekneler 10. Yıl Marşı başta olmak üzere çok sayıda marş seslendirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği lazerli şovda Konyaaltı Sahili'ne gelen binlerce kişi gösterdiği ilgi ile hem takip etti hem de cep telefonlarıyla görüntüledi.

Gösterinin sonuna doğru bir tekneye bağlanan özel aparat sayesinde kıyıya yakın bir noktada su perdesi oluşturuldu. Su perdesine teknelerden Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları ve Türk bayrağı yansıtıldı. ‘30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun' mesajı ile son bulan sinevizyon gösterisinin ardından gökyüzünü havai fişekler aydınlattı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in kendi sesinden kutlama mesajı hoparlörlerden paylaşıldı.