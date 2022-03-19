Dur durak bilmiyor: Motorine gece yarısı büyük zam!
18 Mart Cuma akşamı gece yarısından sonra pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde motorinin litre fiyatı 1 lira 96 kuruş zamlandı.
Son 3 günde akaryakıta üst üste gelen indirimlerin ardından, motorinin litre fiyatına 1 lira 96 kuruş zam geldi. Motorin zammı, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı, güncel motorin fiyatları arttı.
19 Mart pompa fiyatlarına yansıyan zammın ardından motorinin litre fiyatı, İstanbul'da 18,67 liradan 20,63 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 18,78 liradan 20,74 liraya yükseldi. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.
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