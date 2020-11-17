Fatih Altaylı açık açık sordu! Soylu'dan İmamoğlu yanıtı
Fatih Altaylı ile "Teke Tek" programına bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmaya yönelik açıklamalarda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için dün sabah saatlerinde Kanal İstanbul projesi afişleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı gerekçe olarak afişlerin kamu kaynağı kullanılarak hazırlanması nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Konuya ilişkin olarak dün Fatih Altaylı ile "Teke Tek" programına bağlanan Bakan Soylu soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu.
Altaylı'nın "Süleyman Bey, Eğer Ekrem İmamoğlu; bu kaynakları, bu projeyi desteklemek için 'Kanal İstanbul mutlaka yapılmalı, Kanal İstanbul'u alkışlıyoruz, Kanal İstanbul'a helal olsun diyerek kullansaydı yine de kendisine kamu kaynaklarını kullanmaktan ötürü suçlama yöneltecek miydiniz?" sorusuna "aynen yöneltilirdi" yanıtını verdi.
İşte soruşturmaya konu olan afiş:
En Çok Okunan Haberler
- Damadım beni aldatmış diyerek...
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kınama ve ihtar!
- Bakan Koca: Somut tedbirler hayata geçirilecek
- Albayrak'ın istifasıyla ilgili iddialara yanıt
- 'Sus' genelgesini bizzat Süleyman Soylu göndermiş
- Bakan Selçuk'tan eğitimde koronavirüs itirafı
- İmamoğlu'ndan soruşturmayla ilgili ilk açıklama
- AFAD'dan başkanlara 'deprem' yasağı!
- 'Şeyha Moza'nın değil, İmamoğlu'nun yanındayız'
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Siyanürle altın arama çalışmalarına köylülerden tepki
- 9 ayda diyetle 40 kilo verdi, değişimiyle dikkat çekti
- Fatih Altaylı açık açık sordu! Soylu'dan İmamoğlu yanıtı
- Canlı yayında gerçek vaka sayısını açıkladı!
- Sivas’ta bomba paniği... Vali açıklama yapı
- MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
- AKP’li başkandan çağrı: Hastaneler tamamen doldu
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!