Fatih Altaylı açık açık sordu! Soylu'dan İmamoğlu yanıtı

17 Kasım 2020 Salı, 09:41

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için dün sabah saatlerinde Kanal İstanbul projesi afişleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı gerekçe olarak afişlerin kamu kaynağı kullanılarak hazırlanması nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Konuya ilişkin olarak dün Fatih Altaylı ile "Teke Tek" programına bağlanan Bakan Soylu soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Altaylı'nın "Süleyman Bey, Eğer Ekrem İmamoğlu; bu kaynakları, bu projeyi desteklemek için 'Kanal İstanbul mutlaka yapılmalı, Kanal İstanbul'u alkışlıyoruz, Kanal İstanbul'a helal olsun diyerek kullansaydı yine de kendisine kamu kaynaklarını kullanmaktan ötürü suçlama yöneltecek miydiniz?" sorusuna "aynen yöneltilirdi" yanıtını verdi.

İşte soruşturmaya konu olan afiş: