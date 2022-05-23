Firari Arif Erdem ortaya çıktı: Aylar sonra ilk kez görüntülendi

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:58

'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski milli futbolcu Arif Erdem yıllar sonra ABD'nin New York şehrinde ortaya çıktı. AKP'ye yakın 24 TV'nin haberine göre bir restoranda yemek yediği görünen Erdem, ABD'de olduğu bir Türk vatandaşının kayda aldığı fotoğraflarla kanıtlanmış oldu.

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