George Floyd’un son görüntüleri ortaya çıktı

04 Ağustos 2020 Salı, 09:05

ABD’nin Minneapolis kentinde polisin boğazını diziyle sıkarak öldürdüğü George Floyd ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı…

25 Mayıs’ta polis memuru Derek Chauvin’in gözaltına alırken aracından çıkarıp yere fırlattığı ve daha sonra diziyle boğazına yaklaşık 9 dakika boyunca baskı yaptığı George Floyd’un polis kamerasından çekilmiş görüntülerine DailyMail.com ulaştı.

“AKIL SAĞLIĞIM YERİNDE DEĞİL…”

DailyMail.com’un ele geçirdiği görüntüler polis memurları Thomas Lane ve Alex Kueng’in kullandığı “vücut kameraları”ndan 46 yaşındaki Floyd’un aracından çıkmadan önce söyledikleri ve yakarışı görülüyor.

Videoda polis memurlarına adeta yalvaran Floyd, “Gözünüzün içine bakıyorum memur bey. Lütfen beni vurmayın. Ben yakın zamanda annemi kaybettim dostum” dedi.

Aracından çıkarılan Floyd’un daha sonra kelepçelendiği sırada, “Akıl sağlığım yerinde değil, polisten korkuyorum. Anksiyete sorunum ve klastrofobim var” ifadesini kullandı.