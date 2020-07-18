Hayvan besleme ünitelerini parçalayan saldırganlar, bozkurt ve Rabia işaretleri yaparak 'Alparslan Türkeş' sloganı attı

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 17:53

Ankara'nın CHP'li Elmadağ Belediyesi'nin, hayvanseverlerin isteği üzerine yaptırdığı 'besleme ünitesi' kimliği belirsiz saldırgan tarafından baltalarla parçalandı.

Söz konusu olaya tepki gösteren yurttaşların üzerine baltayla yürüyen saldırganlardan biri de bozkurt ve Rabia işaretleri yaparak 'Alparslan Türkeş' sloganları attı.

CHP’li Elmadağ Belediyesi, hayvanseverlerin isteği üzerine komşu Mamak ilçesine bağlı Lalahan Mahallesi’nde hayvan besleme ünitesi yapıyor. Fakat barbarlar hayvan besleme ünitesini baltalarla parçalayıp hayvansever vatandaşa saldırıyor.

'BARBARLAR'

Olayı Twitter adresinden duyuran Gazeteci İsmail Saymaz, saldırganlara "CHP’li Elmadağ Belediyesi, hayvanseverlerin isteği üzerine komşu Mamak ilçesine bağlı Lalahan Mahallesi’nde hayvan besleme ünitesi yapıyor. Fakat barbarlar hayvan besleme ünitesini baltalarla parçalayıp hayvansever vatandaşa saldırıyor" sözleriyle tepki gösterdi.