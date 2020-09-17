İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'nun sözleri kavga çıkardı!

17 Eylül 2020 Perşembe, 17:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde iktidar ve muhalefet partilerine mensup meclis üyeleri arasında kavga yaşandı.

Kavga ardından meclis oturumuna ara verildi.

Meclis oturumundaki kavga, AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun ifadeleri üzerine yaşandı.



İŞTE TEVFİK GÖKSU'NUN KAVGAYA NEDEN OLAN SÖZLERİ - VİDEO







Göksu, önceki gün "internetçi arkadaş" diyerek İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız'a "internetçi arkadaş" diye hitap etmiş, polemik yaşanmıştı. İYİ Partili Ali Kıdık ise, Göksu'nun bu polemik sonrası gelip özür dilediğini ifade etti. Ancak Göksu, özür dilemediğini açıklayarak Kıdık'a "ispatlamazsan şerefsizsin" dedi. Bu sözler meclisi karıştırdı. Kavga çıkmasıyla meclis oturumuna ara verildi ancak arbede engellenemedi.

Meclis oturumundaki kavga, İBB TV’nin kameralarına şöyle yansıdı.