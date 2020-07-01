İETT'de skandal iddia

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:08

Özel halk otobüs şoförü olduğunu belirten bir kişi, İstanbul’daki diğer İETT şoförlerinin CHP yönetimi ve Başkan Ekrem İmamoğlu’nu İstanbullu halkın gözünde küçük düşürmek için vatandaşa hizmet vermediklerini iddia etti.

Videoyu kayda alan özel halk otobüsü şoförünün aktardığı bilgilere göre, İETT'de çalışan ve AKP döneminde işe alınan diğer şoförlerin birçoğunun CHP yönetimi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu halkın gözünde küçük düşürmek için ellerinden ne gelirse yaptıklarını ileri sürdü.

Yaşananları videoya alan şoför, "Şoförlerin çoğu AKP yönetimi döneminde buraya girdikleri için şu anda CHP'li yönetime karşı, CHP'de yönetimin halkın gözünde küçük düşmesi için, Ekrem İmamoğlu'nun halkın gözünde küçük düşmek için elinden ne geliyorsa, şu anda bu şoför arkadaşlar yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

YeniÇağ’da yer alan habere göre söz konusu videodaki özel halk otobüsü şoförü şu ifadeleri kullandı:

"Bizim araçlarımız yolcu kapasitesinin altında yolcu almak zorunda. Korona virüs hastalığı nedeniyle araçlarımız kapasitenin yarısı kadar yolcu olmak zorunda. Yani yolcular artık çok sık, iç içe o olmayacak. Daha rahat bir şekilde gidecek. Eyvallah da... 97 hattında Güneşli-Beyazıt hattında o kadar çok yolcu var ki yolcularımız, buradan Beyazıt'a gitmeden kapasiteyi dolduruyor.

Hatta aşıyor bile. Biz bunu belediyeye söyledik. Belediye sağ olsun bize her gün 3 tane uzun körüklü belediye otobüsü gönderiyor. Şöyle göstereyim size. Aynı metrobüs gibi şöyle kocaman araç gönderdi.

Buradaki yoğunluk daha da azalsın diye. Çok enteresan bir şeyle karşılaştım burada: Şoförlerin çoğu AKP yönetimi döneminde buraya girdikleri için şu anda CHP'li yönetime karşı, CHP'de yönetimin halkın gözünde küçük düşmesi için, Ekrem İmamoğlu'nun halkın gözünde küçük düşmek için elinden ne geliyorsa, şu anda bu şoför arkadaşlar yapıyorlar.

Buradan Beyazıt'a kadar hiçbir durağa girmeden öyle basıp gidiyorlar akşama kadar bu arabaları burada harıl harıl çalıştırıp mazot yakıyor kontağı dâhil kapatmıyorlar.

Siz zannetmeyin ki belediye çalışmıyor siz zannetmeyin ki belediye uyuyor.

Belediye bütün imkânları sunuyor vatandaşına ancak bu hainler içimizde olduğu için. Ne yapıyorlar elinden ne geliyorsa belediyeyi karalamak için yapıyorlar."