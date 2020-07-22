İmamoğlu'ndan Beşiktaşlı taraftarın esprili paylaşımına yanıt

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:53

Popcorn adlı Twitter kullanıcısı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından paylaşılan "Beşiktaş'taki yarım asırlık altyapı sorununu nasıl çözdük?" başlıklı videoya "Neyini çözdün acaba? Son 50 yılda Beşiktaş altyapısından doğru düzgün 10-15 topçu çıkmadı be" yanıtını verdi.

Bu yanıtı alıntılayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise söz konusu kullanıcının esprili paylaşımını alıntılayarak şunları söyledi:

"Biz İstanbul'daki yarım asırlık altyapı sorunlarını çözdük. Eminim güzide kulübümüz Beşiktaş da bu zamana kadar olduğu gibi genç yeteneklerimizi futbolumuza kazandıracaktır. 'Bırakmam seni' demekten vazgeçmeyin."

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