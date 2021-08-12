İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı
Gaziantep'te, yapımı süren bir okul inşaatının çatı işlerini yapan işçinin ayakları bina ile çatı arasına sıkıştı. Sıkıştığı yerden uzun süre kurtulamayan işçi, çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından düşmek üzereyken kurtarıldı.
Olay, Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde bulunan Karacoğlan İlkokulu'nun çatı kısmında onarım çalışması yürüten işçi, ayaklarının kayması sonucu askıda kaldı. Çatı ile bina arasında sıkışan işçi bir süre kurtarılmayı bekledi. İşçisinin sesleri üzerine çevredeki yurttaşlar tarafından polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bilgi verildi.
DÜŞMEK ÜZEREYKEN İTFAİYE KURTARDI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıda uzun süre sıkışan işçi kurtarmak için çalışma yaptı. İtfaiyenin çalışması sonucu talihsiz işçi beşinci kattan aşağı düşmek üzereyken kurtarıldı. Uzun süre sonra kurtarılan işçi, olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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