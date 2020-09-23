İsmail Küçükkaya canlı yayında açıkladı: Ben de aynı sorunu yaşıyorum
Gazeteci İsmail Küçükkaya, FOX TV sabah haberlerinde yaptığı açıklamada, kendisinin de emeklilikte yaşa takılanlar arasında olduğunu söyledi.
Gazeteci İsmail Küçükkaya, FOX TV Çalar Saat programında kendisi ile ilgili bir bilgiyi paylaştı. Küçükkaya, emeklilikte yaşa takılan yurttaşların sosyal medyadan taleplerini iletmesinin ardından, aynı sıkıntıyı kendisinin de yaşadığını duyurdu.
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