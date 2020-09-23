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İsmail Küçükkaya canlı yayında açıkladı: Ben de aynı sorunu yaşıyorum

Gazeteci İsmail Küçükkaya, FOX TV sabah haberlerinde yaptığı açıklamada, kendisinin de emeklilikte yaşa takılanlar arasında olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2020 Çarşamba, 09:31

Gazeteci İsmail Küçükkaya, FOX TV Çalar Saat programında kendisi ile ilgili bir bilgiyi paylaştı. Küçükkaya, emeklilikte yaşa takılan yurttaşların sosyal medyadan taleplerini iletmesinin ardından, aynı sıkıntıyı kendisinin de yaşadığını duyurdu.  

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