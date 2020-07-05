İsmail Küçükkaya erken seçim için tarih verdi

05 Temmuz 2020 Pazar, 09:12

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Tele1'de yayınlanan Anında Manşet programında Tuncay Mollaveisoğlu'na dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Muhalif medya organlarına verilen cezalara tepki gösteren Küçükkaya, cezalar dışında da itibarsızlaştırma operasyonları yapıldığını savundu.

AKP hükümetinin Ali Babacan'ın liderliğini yaptığı DEVA Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'ni ekarte etmek için erken seçime gitmeyi planladığını öne süren Küçükkaya, seçim için tarih de verdi.

"BAĞIMSIZ GAZETECİLER SUSTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

"Birçok ceza var. Cezanın dışında da itibarsızlaştırma kampanyaları başlatılıyor. Bir gün genel yayın yönetmenimiz Doğan Şentürk'le ilgili ondan sonraki süreçte Fatih Portakal'la ilgili. İktidar medyası da kullanıyor, AK Parti'nin yönlendirdiği troller de. Ondan sonra ben de dahil ediliyorum. Sayısı çok az olan bağımsız gazeteciler bu şekilde susturulmaya çalışılıyor. Ama bu sürdürülebilir değil."

"BUNLAR SEÇİMİN AYAK İZLERİ"

"Ben tüm bunları seçimin ayak izleri olarak görüyorum. Her ne kadar 2023 deseler de önümüzdeki yıl seçim uygun bir fırsatta seçime gitmeyi düşündüklerini ve bağımsız medyayı bu nedenle yıldırmaya çalıştıklarını düşünüyorum.

"ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ"

Bu şekilde baskıları artırınca Türkiye'ye yabancı sermaye gelir mi? Gelmez. Muhtemelen 2021 içinde bir seçimi düşünüyorlar. Buraya giderken AKP'nin iki hedefi var. Kendi içlerinden çıkan partiler yeterince palazlanmadan seçime gidelim ve bağımsız medyanın sesini kısarak bu işi yapalım. Tek mantık bu diye düşünüyorum, başka bir mantığı olamaz."