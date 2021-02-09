Abone Ol google-news

"İşsizim" diyen yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti

Gözlüklü Muhabir isimli Youtube kanalının Kayseri'de gerçekleştirdiği sokak röportajında konuşan ve "İşsizim" diyen vatandaş "İşsizim Erdoğan sarayda yaşasın ben memnunum' diyorsun" diyen muhabire "Tabii, o oraya layık ben buraya layığım" yanıtını verdi.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2021 Salı, 16:09

"Devletten de bir kuruş gelirim yok" diyen vatandaş, "Herkes layık olduğu yerde bulunur" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine mikrofonu tutan kişi "Bunu kabul ediyorsan benim söyleyecek hiçbir şeyim yok" dedi. 

En Çok Okunan Haberler

Video Haberler