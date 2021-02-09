"İşsizim" diyen yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti

09 Şubat 2021 Salı, 16:09

"Devletten de bir kuruş gelirim yok" diyen vatandaş, "Herkes layık olduğu yerde bulunur" ifadelerini kullandı. Bu sözler üzerine mikrofonu tutan kişi "Bunu kabul ediyorsan benim söyleyecek hiçbir şeyim yok" dedi.