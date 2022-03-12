İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Geminin dümeni kilitlendi

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İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında dümeni kilitlenen Liberia bayraklı Atoll isimli yakıt tankeri, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2022 Cumartesi, 09:11


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