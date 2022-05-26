İstanbul’da akılalmaz olay: Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü

26 Mayıs 2022 Perşembe, 11:08

İstanbul Beyoğlu’nda hırsızlık yapmak için girdiği bir evde, ev sahibiyle karşılaşan şahıs çatıya çıkıp dengesini kaybederek sokakta yürüyen bir çocuğun üzerine düştü. Panikle yerinden kalkarak kaçmaya çalışan hırsız, bu kez de çıktığı merdivenden başka bir sokağa düşerek bacağını kırdı. Yaralanan şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, hırsızlık yapmak için tek katlı müstakil bir eve girdi. İçeride çalacak bir şeyler aradığı esnada şahıs ev sahibiyle karşılaştı. Adamı karşısında gören hırsız, korkuyla evden çıkarak çatıya çıktı. Ev sahibinin aşağıya indirmeye çalıştığı hırsız dengesini kaybedince o esnada okula giden 9 yaşındaki Furkan A.’nın üstüne düştü.





