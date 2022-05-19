İstanbul'da aynı günde 2 kez görüldü: Uzmanı hortumların nedenini açıkladı

19 Mayıs 2022 Perşembe, 11:09

Sultangazi ve Ümraniye'de önceki gün kısa süreli hortum paniği yaşandı. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Hortumun sebebine ilişkin konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Bahar aylarında havalarda ısınma hızla artıyor. Isınmanın kaynağı, güneşten gelen enerjidir. Bu enerji, yeryüzünün yapısına bağlı olarak, bazı bölgeler daha fazla ısınıyor bazı bölgeler daha az ısınıyor. Bu nedenle asfalt yüzeyleri daha çabuk ısınıyor. Asfaltta sıcaklık fazla olduğu için havada yükselici hareketler başlıyor. Havada yükselici bir hava hareketi varsa etraftan oraya doğru hava akımı gelmeye başlıyor. O bölgelerde hortum dediğimiz girdap oluşuyor. Hava hem yukarı doğru hızla yükseliyor hem de hortum meydana geliyor. Bu esnada da yerdeki toz, çöp ne varsa havaya doğru kaldırıyor. Hortumların kuvveti, şiddeti o andaki enerjiye bağlı. O bölgede çok fazla enerji birikmesi varsa çok hızlı hava hareketliliği varsa hortum daha uzun süre ve daha kuvvetli olabiliyor. Enerji kütlesi küçükse o zaman daha az ve daha kısa süreli olabiliyor" dedi.

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