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İstanbul’da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı başladı.

cumhuriyet.com.tr
16 Ocak 2021 Cumartesi, 16:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Silivri ve Başakşehir, Bahçeşehir tarafında etkili olmaya başlayan yağışın, ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olmaya başlaması bekleniyor.

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