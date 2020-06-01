İstanbul'da 'normalleşme'den ilk görüntüler

01 Haziran 2020 Pazartesi, 09:21

İstanbul'da 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası ve normalleşme sürecinin ilk gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. 07.45 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 30'a ulaştı.

İstanbul'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ve normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, Haliç Köprüsü'nde ve Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Altunizade'de trafik yoğunluğu trafik oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, 07.45 itibariyle trafiğin yoğunluğu yüzde 30'a ulaştı.

İlk sabahta metrobüs durağında yaşanan insan yoğunluğunda sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Avcılar E-5'te ise trafik durma noktasına geldi.