İstanbul'da 'normalleşme'den ilk görüntüler
İstanbul'da 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası ve normalleşme sürecinin ilk gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. 07.45 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 30'a ulaştı.
İstanbul'da 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası ve normalleşme sürecinin ilk gününde sabah trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. 07.45 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 30'a ulaştı.
İstanbul'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında ve normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yaşandı. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, Haliç Köprüsü'nde ve Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Altunizade'de trafik yoğunluğu trafik oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, 07.45 itibariyle trafiğin yoğunluğu yüzde 30'a ulaştı.
İlk sabahta metrobüs durağında yaşanan insan yoğunluğunda sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Avcılar E-5'te ise trafik durma noktasına geldi.
Video Haberler
- 'Polis şiddetini' protesto eden gençler gözaltına alındı
- Sıcak havayı fırsat bilip denize girdiler
- CHP'li Atıcı'dan AKP'li Resul Tosun'a 'laiklik' yanıtı
- Arnavutköy'de pazar yerini sel bastı
- İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kurallarına uyulmadı
- Canlı yayında böyle yakalandı! Hemen açıklama yaptı
- Bodrum’da şezlong fiyatı dudak uçuklattı
- Utandıran görüntüler! Korkunç manzara böyle görüntülendi
- Engin Altay, Erdoğan'a böyle seslendi: Gel korkma!
- Yurttaş soruyu Berat Albayrak'ı taklit ederek yanıtladı