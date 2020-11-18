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İstanbul'da panik anları! Cep telefonuyla kaydedildi

Arnavutköy Karaburun açıklarında çıkan hortum paniğe neden olurken yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2020 Çarşamba, 16:11

Öğlen saatlerinde Karaburun'da deniz açıklarında hortum çıktı. Denizde çıkan hortum paniğe neden olurken yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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