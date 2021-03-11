İstanbul’da taciz iddiasına tekme ve yumruklu darp kamerada
Kağıthane’de tacizci olduğu iddia edilen bir şahıs, sokakta yürüdüğü esnada semttekiler tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. O anlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansırken, darp edildikten sonra kaçan şahsın ve darpçıların emniyete şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre semtte yaşayan 40 yaşlarındaki Erdoğan isimli bir şahıs, mahalledeki küçük çocukları rahatsız etmeye başladı. Şahsın tacize varan rahatsızlığının devam etmesi üzerine semtteki vatandaşlar, akşam saatlerine sokakta yürüyen şahsı kovalamaya başladı.
TACİZCİYİ SOKAK ORTASINDA DÖVDÜLER
Şahıs durumu fark etmesi üzerine elindeki poşetleri yere bırakarak kaçmaya başladı. Ancak semtteki vatandaşlar tarafından sıkıştırılan şahıs tekme ve yumruklarla darp edildi. Dakikalarca dövülen şahıs vatandaşların elinden kurtularak kaçtı.
BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
Yaşananlar ise güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından hem darp edilen şahsın hem de darpçı şahısların olay hakkında emniyete şikayette bulunmadığı ortaya çıktı.
Video Haberler
- Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna böyle yanıt verdi
- Müşteri kılığına giren polisten değnekçilere operasyon
- HDP'li vekillerin yerinde olsam istifa ederdim
- Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı
- Genç kadının arkasından gizlice gelerek dehşeti yaşattı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
- Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
- Ayvalık'ta kan donduran vahşet!
- Sivas'ta şaşkınlık yaratan görüntüler!
- CHP'li Erol ile AKP'li Güler birbirine girdi