Kadıköy'de kurşun yağmuru! Ekipler harekete geçti
Kadıköy’de kimliği belirsiz bir kişi tarafından oto galeri kurşunlandı. Silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken kurşunlar 3 araca isabet etti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Kadıköy’de Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Oto galerinin önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi belinden silahını çıkararak oto galeriye kurşun yağdırdı. Daha sonra cadede havaya ateş açan şahıs kaçarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak saldırı da kimsenin yararlanmadığını tespit etti. Sağlık ekipleri bölgede her ihtimale karşın hazır bekletildi. Olay yeri gelen olay yeri inceleme ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kurşunların 3 araca isabet ettiği tespit etti. Ekipler tüm bulguları incelemek üzere çalışma başlattı. Polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak üzere çalışma başlattı. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
KURŞUNLAR ARAÇLARA İSABET ETMİŞ
Olayı gören görgü tanığı Sedat Sayan, “Oto galerinin önüne gelen bir kişi belinden silahı çıkararak ateş açtı. Kurşunlar otomobillere isabet etmiş, bildiğimiz kadarıyla ölen yada yaralanan yok. Daha sonra cadde 6 ile 7 el havaya ateş açarak kaçtı. Polis ekiplerinin inceleme çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.
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