Kahvaltı sırasında feci olay: İki kişi yaralandı

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Adıyaman'da evlerinde kahvaltı yaparken üzerlerine çöken asma tavanın altında kalan Emine (60) ve eşi Ramazan (65) Erbil, yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2022 Salı, 12:50

Olay, sabah saatlerinde, İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Evde kahvaltı yapan Emine ve Ramazan Erbil çiftinin üzerlerine asma tavan çöktü.

Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla eve, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.


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