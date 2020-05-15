Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle AKP'li Külünk'e tepki gösterdi

15 Mayıs 2020 Cuma, 16:56

CHP Sözcüsü Faik Öztak, eski AKP milletvekili Metin Külünk'ün Twitter'dan Marmaray'da çekilen bir videoyu paylaşarak "Bu nasıl bir ciddiyetsizlik ve de nasıl bir aymazlıktır!" sözleriyle İBB'yi hedef almasına ilişkin olarak konuştu.

Öztrak, "Çekilen bir video var. Metin Külünk eski bir İstanbul vekili. Marmaray'ın İBB tarafından işletilmediğinin, Ulaştırma Bakanlığı tarafından işletildiğinin farkında değil. Bunlar milleti unutmuşlar. Millet de bu yüzden ders verdi" dedi. Sözlerine devam eden Öztrak,"Şimdi çırpınıp duruyorlar. Çırpınırken de maalesef böyle insanı güldürecek yanlışları da yapıyorlar. Genel Başkanımızın da bir sözü vardı 'Sen doğru dur ki eğri ortaya çıksın.' İşte çıkıyor." dedi.

KÜLÜNK BALTAYI TAŞA VURDU! MARMARA'YI İBB YÖNETİYOR SANDI - VİDEO



