Kılıçdaroğlu, İzmir'de yaşanan sel felaketinde yaşamını yitiren Soydan Kaan ve Hıdır Öztürk'ün ailelerine taziye ziyaretinde bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de yaşanan sel felaketinde yaşamını yitiren Soydan Kaan ve Hıdır Öztürk'ün ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 45 yaşındaki Soykan Kaan ile 65 yaşındaki kayınpederi Hıdır Öztürk'ün ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretinde Kılıçdaroğlu'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP İzmir milletvekilleri Tuncay Özkan ve Mahir Polat, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel eşlik etti.
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