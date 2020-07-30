Lojman karantinaya alındı, mahalleli tedirgin

30 Temmuz 2020 Perşembe, 11:41

Edinilen bilgiye göre, Beldibi Mahallesi’nde bulunan 4 yıldızlı bir otelin lojman sorumlusunun Covid-19 şüphesiyle tedavi altına alınmasının ardından 18 işçinin kaldığı lojman, kapısına jandarma tarafından bantla mühürlenerek kapatıldı. Yaklaşık 250 kişinin oturduğu belirtilen sokaktaki vatandaşlarda karantinanın biran evvel bitmesini bekliyor.

DIŞARIYA ATILAN PAKETLER VE ŞİŞELER TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Barış Vural isimli vatandaş kendisinin de turizmci olduğunu ve 23 yıldır aynı sokakta oturduğunu belirterek karantina altına alınan lojmanda kalan ve çoğu genç personelin binanın terasında ve bahçede dolaştıklarını, zaman zaman sigara paketi, su şişesi gibi atık malzemeleri dışarıya attıklarını söyledi. Vural, “Çocuklarımız var. Mahalle sakinlerimiz duyarlı insanlar. Bir çöpü yerden kaldırmaya kalksa, çöp kutusuna atmaya kalksa riski var. Daha fazla tedbir alınması gerekir. Binanın bahçe kapılarından biri yemek servisi yapıldığı için mühürlenmemiş" dedi.

İZOLE EDİLEN PERSONEL ŞAFAK SAYIYOR: BİZ İYİYİZ

Lojmanda karantina altına alının personel ise şu ana kadar aralarında Covid-19 semptomları gösteren kimse bulunmadığını belirterek, testi pozitif çıkan lojman sorumlusunun tedavisinin devam ettiğini söyledi. Bir an önce özgürlüklerine kavuşmak istediklerini söyleyen otel çalışanları, askerlikteki gibi şafak sayıyor. Kendilerinin lojmanda temizlik yaptıklarını belirten çalışanlar, dışarıya çöp atmadıklarını öne sürdü.