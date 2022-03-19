Mardin'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

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Mardin'de 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2022 Cumartesi, 14:55

Kaza, Yeşilli ve Ömerli ilçeleri arasındaki Hop Geçidi'nde, sabah saatlerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı olan bölgede 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araçlardaki 3 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


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