Mardin'de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

19 Mart 2022 Cumartesi, 14:55

Kaza, Yeşilli ve Ömerli ilçeleri arasındaki Hop Geçidi'nde, sabah saatlerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı olan bölgede 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araçlardaki 3 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



