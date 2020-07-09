Meclis'te ortalık karıştı... "Bağırma lan!"

09 Temmuz 2020 Perşembe, 09:24

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te yaptığı konuşmada "Tiran"ın anlamını açıklayarak, eski Yunan'da siyasi gücü zorla ele geçiren anlamında kullanıldığı söyledi. Baş, AKP'li vekillere “Bizi atmakla, korkutmakla, sindirmekle susturamazsınız!" sözlerinin ardından Meclis sıralarına dönerken AKP sıralarından hakaretler yükseldi. Bir AKP vekilin kürsüyü temizleyen Meclis çalışanına "Orayı iyi temizle pistir" diye seslenmesi üzerine Genel Kurul’da gerginlik yaşandı.

Tartışmaya Barış Atay da dahil olunca AKP'li vekiller "Bağırma lan" ifadelerini kullandı. Bu sırada itişmeler yaşandı.