Meclis'te ortalık karıştı... "Bağırma lan!"
Bir AKP vekil, Türkiye İşçi Partisi'nin lideri Erkan Baş'ın konuşmasının ardından kürsüyü temizleyen Meclis çalışanına "Orayı iyi temizle pistir" diye seslenmesi üzerine Meclis'te gergin anlar yaşandı. Tartışmaya dahil olan Barış Atay'a AKP'li vekiller "Bağırma lan!" diye hitap etti.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te yaptığı konuşmada "Tiran"ın anlamını açıklayarak, eski Yunan'da siyasi gücü zorla ele geçiren anlamında kullanıldığı söyledi. Baş, AKP'li vekillere “Bizi atmakla, korkutmakla, sindirmekle susturamazsınız!" sözlerinin ardından Meclis sıralarına dönerken AKP sıralarından hakaretler yükseldi. Bir AKP vekilin kürsüyü temizleyen Meclis çalışanına "Orayı iyi temizle pistir" diye seslenmesi üzerine Genel Kurul’da gerginlik yaşandı.
Tartışmaya Barış Atay da dahil olunca AKP'li vekiller "Bağırma lan" ifadelerini kullandı. Bu sırada itişmeler yaşandı.
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