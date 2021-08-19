Meriç Köprüsü'nden atlayan köpeği için nehre daldı

19 Ağustos 2021 Perşembe, 11:09

Edinilen bilgiye göre olay Edirne Meriç Köprüsü'nde yaşandı. Aracıyla Meriç Köprüsü Seyir Köşkü'ne gelen Mete Aydoğan, köpeği "Lili"nin bir anda suya atladığını gördü ve Meriç Nehrine girerek saatlerce köpeğini kurtarmak için nehirde kaldı.

Etraftaki yurttaşların ihbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köpeğini kurtarmak için nehre giren Aydoğan'ın bir süre sürüklendikten sonra köpeğiyle birlikte köprü ayağına tutunduğu görüldü. Ekipler, Aydoğan'ı kurtarmak için çalışmalara başladı. Bölgede bulunan vatandaşlar ise Aydoğan ve köpeğinin üşümemesi için köprü üzerinden ip yardımıyla battaniye uzattı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu nehre bırakılan bot ile Aydoğan ve köpeği AFAD ekipleri tarafından Meriç Nehri'nde kurtarıldı.