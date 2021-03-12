Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı

12 Mart 2021 Cuma, 16:22

Alınan bilgilere göre, kaza, öğle saatlerinde Hizan-Tatvan karayolunun Güzeldere bölgesinde meydana geldi. 34 YG 8209 ve 13 J 1021 plakalı iki yolcu minibüsü yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 17 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Tatvan’daki hastanelere sevk edildi.