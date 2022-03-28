Öğrenci servisi devrildi: 8'i öğrenci 12 yaralı

28 Mart 2022 Pazartesi, 11:54

Kaza saat 08.50'de Atakum ilçesi Derecik Mahallesi, 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Kentte özel bir okula ait, öğrencileri taşıyan servis minibüsü, kavşakta bir otomobille çarpıştı. Savrulan minibüs çıktığı kaldırımda devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, araçtaki öğrencileri çıkardı. Kazada servisteki 8 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi, yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

