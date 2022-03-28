Öğrenci servisi devrildi: 8'i öğrenci 12 yaralı
Samsun'da kavşakta otomobille çarpışan öğrenci servisi minibüsü, savrulduğu kaldırıma devrildi. Kazada servisteki 8 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi, yaralandı.
Kaza saat 08.50'de Atakum ilçesi Derecik Mahallesi, 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Kentte özel bir okula ait, öğrencileri taşıyan servis minibüsü, kavşakta bir otomobille çarpıştı. Savrulan minibüs çıktığı kaldırımda devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, araçtaki öğrencileri çıkardı. Kazada servisteki 8 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi, yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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