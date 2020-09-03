Pendik'te feci otobüs kazası: 24 yaralı
Pendik Kurtköy gişeler mevkiinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü gişelere çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 24 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kaza, Pendik Kurtköy gişeler mevkiinde saat 16.15 sıralarında yaşandı. Yolcu dolu özel halk otobüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Otobüs gişelere çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 24 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
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