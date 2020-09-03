Pendik'te feci otobüs kazası: 24 yaralı

03 Eylül 2020 Perşembe, 16:50

Kaza, Pendik Kurtköy gişeler mevkiinde saat 16.15 sıralarında yaşandı. Yolcu dolu özel halk otobüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Otobüs gişelere çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 24 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.