Pusu kurup öldürdü, ayağını kırınca yakalandı
Beyoğlu’nda bir şahıs cep telefonundan küfür ederek çağırdığı husumetlisi 21 yaşındaki genci, pusu kurup silahla vurarak öldürdü. Saldırı anları kameralara yansırken kayıplara karışan katil zanlısı, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 7 ay sonra ayağını kırıp taksiyle hastaneye giderken pusu kurulup kıskıvrak yakalandı. Tedavisinin ardından ise tutuklandı.
İstanbul Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz Ekim ayında saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda 21 yaşındaki Emir Can Kol ile Yusuf Emre Çölgeçen arasında bir süre önce husumet oluştu. Hasmını takibe alan Emir Can Kol, olay günü onu cep telefonuyla arayarak ağır küfürler ettikten sonra bulunduğu yere çağırdı. Şahıs ardından bir kıraathanenin bahçesine girerek içerisinde pusu kurdu.
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