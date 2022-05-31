Pusu kurup öldürdü, ayağını kırınca yakalandı

31 Mayıs 2022 Salı, 10:41

İstanbul Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz Ekim ayında saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda 21 yaşındaki Emir Can Kol ile Yusuf Emre Çölgeçen arasında bir süre önce husumet oluştu. Hasmını takibe alan Emir Can Kol, olay günü onu cep telefonuyla arayarak ağır küfürler ettikten sonra bulunduğu yere çağırdı. Şahıs ardından bir kıraathanenin bahçesine girerek içerisinde pusu kurdu.