Saldırganın görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı böyle yerleştirmiş
Kerkük’te Irak Türkmen Cephesi (ITC) bürosu yakınlarına bomba yerleştiren saldırgana ait görüntüler ortaya çıktı.
Irak’ın Kerkük kentinde bugün Haşdi Şabi çatısı altındaki Bedir Tugayları'nın binasına bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, 1 kişi yaralanmıştı. İlerleyen saatlerde ise Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi (ITC) bürosu yakınlarında bomba bulunmuş, bomba güvenlik görevlileri tarafından kontrollü şekilde patlatılmıştı. Güvenlik görevlilerinin yaptığı araştırma sonucunda saldırganın bombayı çocuk parkına yerleştirdiği ana ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
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