Şanışer, Susamam'ın yıl dönümünde paylaştı: Üzgünüm...

06 Eylül 2020 Pazar, 14:19

Geçen yıl 6 Eylül'de dolaşıma giren, sözleri nedeniyle tartışmalara neden olan Susamam rap parçasının yıl dönümünde Twitter hesabından paylaşım yapan Şanışer (Sarp Palaur) "Susamam'ın yıl dönümü bugün. Üzgünüm, müziğin bir şeyler değiştirebileceğine artık daha az inanıyorum. Ama yapmaya devam edeceğim. Zira elimden gelen tek şey bu" diye yazdı.

Video 6 Eylül tarihinden bugüne yaklaşık 46 milyon görüntülendi.

NE OLMUŞTU?

Rapçi Şanışer'in 17 şarkıcıyla birlikte söylediği #Susamam şarkısına çektiği 14 dakika 55 saniyelik klip geçtiğimiz yıl eylül ayında Türkiye'de sosyal medyanın gündemine oturdu.

Klipte, Türkiye'nin çevre, kadın hakları, hayvan hakları, adalet, hukuk ve trafik gibi toplumsal konularda eleştirel göndermeler yer aldı.

Klip tartışma yarattı. Bazı siyasetçiler klibi 'darbe' ile ilişkilendirdi. Klipte yer alan bazı isimler projeden çekildi. Projede yer alan 18 isim hakkında suç duyurusunda bulunuldu.