Şehitlikteki mezar taşlarını elleriyle temizlediler!

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı'na gelen 2 genç, sembolik mezar taşları üzerindeki karları temizledi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2022 Cuma, 09:35

Çanakkale'de saat 15.00 sıralarında kar yağışı devam ederken, Çan Belediyesi Çanlı Gaziler, Şehitler ve Türk Devletleri Anıtı'na gelen 2 genç, karla kaplanan mezar taşlarını temizledi.

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