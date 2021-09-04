Sen ne dersin? muhabirine saldırı anı kamerada
Bursa'da sokak röportajı yapan Sen ne dersin? isimli youtube kanalının muhabiri ve kameramanı saldırıya uğradı.
Sen ne dersin? isimli youtube kanalının muhabiri, dün Bursa'nın Cumhuriyet Caddesi'nde halka doğal gaz zamlarını sormak üzere mikrofon uzattı.
Röportaj sırasında bir kişi, telefonla yaklaşıp Bülent Ecevit'in geçmiş yıllardaki konuşmasını muhabire izleterek "bak abiciğim ben sana abini dinleteyim şekere 500 ,600 zam diyor, çimentoya yüzde 500 diyor. Ecevit abin diyor sen bunlara söyle bunu" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine muhabir "neden geldi abi" demesi üzerine "çek ulan şunu" diyerek önce mikrofona vurdu sonra muhabire saldırdı. Saldırıya ve küfürlere maruz kalan Sen ne dersin? muhabiri ve kameramanı saldırganı kovalamaya başladı. Daha sonra saldırgana arka çıkan kişilerin belirmesi üzerine araya giren yurttaşlar gerilimi düşürdü.
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