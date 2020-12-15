Sosyal medyada büyük ilgi gördü... ‘Bir koç, bir keçi ve üç koyun tarafından esir alındık’
Nevşehir'de sürüden ayrılarak kente gelen bir koç, bir keçi ve üç koyun belediye binasına girmeye çalıştı. İlginç görüntüler belediyenin sosyal medya hesabından '1 koyun,1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alınmış bulunmaktayız' notuyla paylaşıldı.
Nevşehir’e bağlı Göre Beldesi’nde bir çobana ait keçi, bir koç ve 3 adet koyun sürüden ayrılarak kent merkezine indi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Nevşehir Belediye binası önüne gelen küçükbaş hayvanları güvenlik görevlileri engellemeye çalıştı.
Hayvanlar arasındaki koçun, güvenlik personeli ve belediye binasına girmeye çalışan vatandaşları kovalaması da ilginç görüntü oluşturdu. Nevşehir Belediyesi görevlileri tarafından yakalanarak, karınları doyurulan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.
“ESİR ALINMIŞ BULUNMAKTAYIZ”
O anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Nevşehir Belediyesi, “1 koyun, 1 keçi, 3 kuzu tarafından esir alınmış bulunmaktayız” ifadelerine yer verdi. Görüntü sosyal medyada ilgi gördü.
Kaynak: Sözcü
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