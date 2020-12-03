TGRT'nin Mansur Yavaş haberi dikkat çekti

03 Aralık 2020 Perşembe, 17:12

TGRT kanalında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın icraatlarından biri olan köylere ücretsiz internet projesine değinildi.

TGRT Ana Haber Sunucusu Ekrem Açıkel, "Maalesef Türkiye'nin her yerinde internet yok. Hatta Başkent Ankara'nın çevresindeki köylerde bile.

Şimdi ekranlarınıza o köylerden birinde yaşayan miniklerin Mansur Yavaş dedelerinden internet talebini ve Mansur Yavaş dedelerinin de o talebe verdiği karşılığı izleyeceğiz. İşte o diyalog" ifadelerini kullandı.