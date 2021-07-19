Ünlü tatil beldesinde skandal görüntüler!

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Türkiye'nin önemli yaz turizm merkezlerinden biri olan Bozcaada'da bayram tatilinin ikinci günü skandal bir görüntü ortaya çıktı. Belediyenin yaptığı paylaşımda, sahilde eğlenen bir grubun geride bıraktığı çöpler gözler önüne serildi. Belediyenin sosyal medya hesabından görüntüler "Nasıl parti güzel miydi? Yazık çok yazık.." notuyla paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:59

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