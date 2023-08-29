Uzmanlar öneriyor: 1 tatlı kaşığı ile bağışıklığınızı güçlendirin!

Yayınlanma: 29.08.2023 - 18:52

Güncelleme: 29.08.2023 - 18:52

Son yıllarda sağlıklı beslenmenin önemi giderek daha fazla vurgulanıyor ve bu doğrultuda pek çok besin ön plana çıkıyor. Bu besinlerden biri de kinoa.. Kinoa, hem besleyici özellikleri hem de sağlık avantajlarıyla dikkat çekiyor.

KİNOANIN FAYDALARI NELER?

Protein ve lif bakımından zengin olan kinoanın 100 gramında 8 gram protein ve 5 gram lif bulunur. Bu karşılanması gereken günlük protein ve lif için önemli bir oran. Kinoa, lif ve protein bakımından zengin olduğu için kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

8 temel amino asidin tümünü içermesi nediyle son dönemlerde vegan ve vejetaryenler için iyi bir protein kaynağı haline geldi. Fakat sadece vegan ve vejetaryenler için değil, gluten hassasiyeti olanlar için de çok uygun bir besin. Çünkü kinoa gluten içermez.

KALORİSİ DÜŞÜK AMA ÇOK BESLEYİCİ!

Kinoa, kalori bakımından düşüktür. 100 gram pişmiş kinoa, sadece 120 kalori içerir. Kalorisi düşük olsa da kinoa sindirim sistemi için çok önemli bir rol oynar. Lif bakımından zengin olan kinoa, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

Kinoa, lif ve magnezyum bakımından zengin olduğu için kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur, kalp sağlığını destekler ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

KİNOA NASIL TÜKETİLMELİ?

Kinoa, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Haşlanarak, pilav olarak, çorbalara ve yemeklere ek olarak, salatalara ve tatlılara da eklenebilir.

Kinoa, pişirilmeden önce iyice yıkanmalıdır. 1 bardak kinoa için 2 bardak su veya et suyu ile birlikte kaynatılır. Kaynayan suyun ardından kısık ateşte 15-20 dakika pişirilir.

KİNOA KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR MU?

Kinoa, protein ve lif bakımından zengindir. Protein, tokluk hissini artırmaya yardımcı olur ve lif, sindirim sisteminin daha yavaş çalışmasına yardımcı olur. Bu, daha uzun süre tok hissetmenize ve daha az yemenize yardımcı olabilir.

Kinoa, kalori bakımından da düşüktür. 100 gram pişmiş kinoa, sadece 120 kalori içerir. Bu, diğer tahılların çoğundan daha azdır.

Kinoa, ayrıca 8 temel amino asidin tümünü içerir. Protein, kilo vermede önemli bir rol oynadığı için vegan ve vejetaryenler için iyi bir protein kaynağıdır.

KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT!

Kinoa, sağlıklı bir beslenme planının olmazsa olmazlarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak unutulmamalıdır ki, her besinde olduğu gibi kinoa da dengeli bir şekilde tüketilmelidir. Sağlıklı yaşamın anahtarı, çeşitli ve besleyici bir beslenme düzeninde yatıyor.