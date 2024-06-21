Canına kıyanlar

21 Haziran 2024 Cuma

Hemen her gün, din perdesi altında okullarda çağdaş eğitim kurallarına aykırı uygulamalara geçiliyor. Ne acıdır ki onların içinden biri çıkıp bu uygulamaların, Atatürk’ün deyimiyle, “genç nesiller”in yetişmelerini kösteklediğini eleştirmiyor.

Okul yazboz tahtası değil, öğrenciyi yaşam, düşünce, bilim, sanat alanlarında geliştiren temel ilkeler üzerine kurulmuş bir eğitim yuvasıdır.

Öğrenci, gelişimi ezberci eğitimle değil, çağdaşlığın gerektirdiği yeniliklere açık yaratıcı yöntemlerle gerçekleştirir.

Ayrıca bakanından öğretmenine eğitimi yönlendirenler, okulun amacının tek tür insan yetiştirmek değil, benliğinde yeni ufuklar yaratacak güçte insan yetiştirmek olduğunu temel ilke saymalıdır.

10. YIL NUTKU

Bu ilkelerden sapanlar, yenilik adı altında gerici uygulamaları ileri sürerek eğitim alanında Türkiye’nin geleceğini karartıklarını akıllarından geçirmiyorlar.

Bu bağışlanmaz duruma düşmek istemiyorlarsa Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nda Cumhuriyet Devrimlerinin temelini oluşturan eğitimin hangi kaynaklardan beslendiğini açıklayan gerçekleri göz önünde bulundurmak zorundadırlar:

“Bizce zaman ölçüsü geçmiş yüzyılların gevşetici zihniyetine göre değil, yüzyılımızın hız ve hareket kavramına göre düşünülmelidir.”

Nedenini de açıklıyor:

“Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalşkandır. Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti ulusal birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu yükselme ve uygarlık yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet bilimdir.”

ACI BİR OLAY

Ankara Keçiören’de bulunan Katip Çelebi Lisesi’nde geçen pazartesi günü, özetle, korkunç bir olay yaşandı.

10. sınıf öğrencilerinden E., arkadaşlarıyla “Erik Dalı” diye bilinen şarkıyla dans ettiği bir videoyu sosyal medyada paylaştığı için din kültürü öğretmeninin baskı ve tehditlerine uğruyor. Onu ailesine duyurmakla korkutan öğretmen, genç kıza videoyu sildiriyor ama onunla kalmıyor, sorunu aileye de abartarak duyuruyor.

Nutuk’ta geçtiği gibi yaşlımızla gencimizle “karakteri yüksek!” bir toplumuz. Onuruyla oynanan kız, aynı din kültürü öğretmeninin dersinde, kendisini sınıfın penceresinden atarak intihar ediyor. Genç kızın yaşam mücadelesi bir gün sürüyor, yüksekten düşmesinin etkisiyle başına aldığı darbe yüzünden yaşamını yitiriyor.

DAHA DA ACISI

Bununla da kalınmıyor, okul bahçesinde tüm öğrencilerin, öğretmenlerin gözü önünde yaşanan olayla ilgili sorumluları yargıya teslim etmek varken okul yönetimi, olayın üstünü kapatma yoluna gidiyor. Öğrencileri de susturarak olayın dışarıya sızmasını önlüyor.

Ülkede bu tür olaylara sıkça rastlanmasına karşın bakanlıkça yenilik adı altında geriletici kurallar içeren önermelerle önemli hazırlıklara girişildiği ileri sürülüyor.

Umarım eğitim öğretmen örgütlerinin eleştirileri göz önünde bulundurularak önerilen uygulamaların önü alınır.