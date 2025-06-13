Ekim ayında Mersin’deki İleri Ortaokulu Müdürü Hüseyin Aygül, 62 öğretmenin kararıyla, 1090 öğrencili okulda kız-erkek öğrencilerin yan yana oturmasını yasaklamaya kalkıyor.

Bunu gerçekleştirmekle yetinmiyor, karara karşı çıkan velilere, öğretmenlere ve öğrenciler arasından karşı çıkanlara da bunun, “Müdür beyin talimatı” olduğunu söylemelerini tembih ediyor.

Ne acıdır ki böyle bir kararı aldıran müdürün, çağımızın okullarında böyle bir kararın alınamayacağından haberi de yok.

O bilince erseydi, günümüz insanının cinsiyetiyle değil, düşünsel düzeyiyle değelendirildiğini bilirdi.

Uzağa gitmeyelim, Atatürk’ün şu açıklamalarına şöyle bir göz atmış olsaydı böyle bir uygulamaya kalkmazdı:

“Öğretmenden, eğitimciden yoksun bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır. Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin özverili öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.” (16 Nis 2024)

TOPLUMSAL GELİŞİM

Toplumsal düzen, tarih boyunca erkeğe göre biçimlenmiş, kadının emeğinden ancak ev içlerinde, kırda bayırda yararlanılmıştır.

Kadının insan olduğu, geleceğe yönelik Aydınlanma çağında anlaşılmıştır. Kadının adı, Aydınlanma bilincinin ardından sonra düşünce kitaplarında, sanatsal yaratıcılıkta anılmıştır.

Gene de o yenilik atılımları döneminde bile yönetimde bulunan düşünme yoksunu kafalar, yalnız kadınların değil, erkeklerin de özgürce düşünmeye yönelik atılımlarını önlemeye kalkmıştır. Hemen her çağda yakınlar her olanaktan yararlanırken, son yıllarda bizde belirgin biçimde görüldüğü gibi belli bir kesim, en doğal haklarını kullanamıyor.

Bu darlıklar kadın-erkek dayanışmasını sarstığından, aile içi cinayetlerde her yıl büyük artış görülüyor.

İMAMOĞLU GERÇEĞİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomisi tıkanmış bir toplumda, hiç değilse öğrencileri uygulamada rahata erdirecek girişimlerde bulunuyordu. Örneğin, çocuğun gelişiminde sütün kaçınılmaz olduğu inancıyla, olanaksız ailelerin çocuklarına 39 milyon litre sütü ücretsiz içirmiştir.

İBB tarihinde ilk kez güvenli, kaliteli ve iyi hizmet veren 14 öğrenci yurdu açarak gençlerin barınma krizlerine uğramasını önlemiştir. Daha da önemlisi, İBB’nin başlattığı “Kızlar Okusun Diye” projesiyle kız çocuklarının okula devamını sağlamış, böylece projenin ilk ayında okula gidemeyen 15 kıza okuma olanağı yaratmıştır. Onunla kalmamış, çocuğa daha rahat öğrenebileceği ortamlar kurmuştur.

SAVUNMA HAKKI

Eğitimde bu başarıları gerçekleştiren İmamoğlu iki buçuk ay önce sabahın erken saatinde kendini hapishanede buldu! O günden bu yana, gazeteler İmamoğlu’nun sağlam bir nedene dayandırılmadan hapse atıldığını yazıyor. Hapis nedenini birtakım kişilerin ileri sürdüğü uydurma nedenler ile açıklayanlar da var.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, aralarında yaşlı başlı yetişkinlerin, bilim insanlarının, sanatçıların, özellikle gençlerin oylarıyla CHP’nin cumhurbaşkanı adayı gösterdiğini de unutmayalım...

Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olmak üzere, Cumhuriyetin savcıları, yargıçlar, çağdaş eğitimin toplumda kök salmasını gerçekleştiren bilim insanları, yaratıcı varlıklarıyla sanatçılar, öğretmenler, kızıyla erkeğiyle geleceğin umudu gençler... Kendilerini CHP’nin cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu’nun haklarını savunmakta sorumlu saymalıdır.